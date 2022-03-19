19 марта в Екатеринбурге «Урал» примет «Химки» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Урал» — «Химки». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на «Матч Премьер». Она начнется в 11.55.

«Урал» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 15 баллами располагаются на последней, 16-й строчке.

13 марта «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ, а «Химки» поделили очки с «Сочи» — 0:0.