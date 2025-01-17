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Сегодня, 17:05

Источник: «Ботафого» близок к трансферу Бителло из «Динамо» за 18 миллионов евро

Владислав Маслов
Корреспондент
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Переговоры московского «Динамо» и «Ботафого» по трансферу полузащитника Бителло находятся на финальной стадии, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, стороны договорились о сделке на сумму около 18 миллионов евро без учета бонусов. Ранее клуб из Рио-де-Жанейро делал предложения на 10 и 13 миллионов евро, но бело-голубые их отклонили.

Утверждается, что в случае одностороннего разрыва бразильцем контракта с российским клубом ему грозит полугодичная дисквалификация и крупный штраф. Участники переговоров не хотят проблем и расссчитывают договориться без конфликтов.

Бителло играет за «Динамо» с 2023 года, его купили из бразильского «Гремио» за 10 миллионов евро. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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