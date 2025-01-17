Мор: «Демарши Бителло и Мендеса — удар ниже пояса»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об отсутствии полузащитника «Динамо» Бителло и полузащитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса на тренировочных сборах команд.

«Они хотят уйти и сбить цены. Эти демарши — удар ниже пояса. Очень некрасиво. Но везде преследуется одна и та же цель. Чтобы им перейти куда-то, надо заплатить. В этих клубах им говорят: «Давай устроим демарш и собьем цену, а лично вам мы дадим контракт больше. И тебе хорошо и нам». Для этого такой цирк и устраивают», — сказал Мор «СЭ».

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.