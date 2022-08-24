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В «Спартаке» объяснили, почему отпустили Шайхтдинова в «Зенит»

Читать «СЭ» в
Дамир Шахтдинов.
Фото Соцсети

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал переход защитника Дамира Шайхтдинова в «Зенит-2».

«После того, как было принято решение о закрытии проекта «Спартак-2», наш клуб активно находил варианты для всех ребят из второй команды. Дамир также ездил на несколько просмотров, его кандидатура предлагалась другим клубам, но до перехода дело не доходило. При этом Шайхтдинову, как игроку 2003 года рождения, уже не находилось места в дубле, где приоритет отдается более молодым и перспективным ребятам. В первой команде его также не видели. В итоге единственным вариантом оставалось принять предложение от «Зенита-2», — цитирует Реброва пресс-служба красно-белых.

Он также рассказал, что в контракте прописан пункт, согласно которому «Спартак» получит определенный процент от будущего трансфера игрока в третий клуб и другие бонусы в случае, если он проявит себя.

В прошлом сезоне 18-летний защитник принял участие в 8 матчах за «Спартак-2», в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает стоимость Шайхтдинова в 150 тысяч евро.

Артем Ребров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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