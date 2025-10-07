Источник: «Башакшехир» интересуется форвардом «Динамо» Нгамале

«Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к форварду московского «Динамо» Муми Нгамале, сообщает Africafoot.

Отмечается, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы и другие клубы, включая «Маккаби» из Тель-Авива.

Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2026-го.

В этом сезоне Нгамале провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись результативной передачей. В августе девушка футболиста Ника заявила, что у нее есть большие вопросы к главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину из-за того, что камерунец не попадает в основной состав команды.