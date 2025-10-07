ЦСКА объявил о создании команды по футболу для слепых

ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией слепых футболистов России, в рамках которого будет создана команда ЦСКА среди слепых игроков, сообщает пресс-служба армейцев.

Главным тренером команды станет президент Федерации слепых футболистов Николай Береговой. Под его руководством будут тренироваться 15 спортсменов-паралимпийцев, большинство которых входят в состав сборной России по этому виду спорта.

«Мы рады, что в нашем клубе появится еще одно направление инклюзивного футбола. Уже более четырех лет мы видим, как футбольная команда ЦСКА для детей с ДЦП меняет жизни к лучшему. Создание команды по футболу среди слепых — это отличный шаг, чтобы сделать футбол доступным и объединяющим. ПФК ЦСКА чувствует ответственность и сделает все возможное, чтобы обеспечить этой команде все необходимые условия для развития и побед», — заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Команда ЦСКА по футболу среди слепых будет выступать во Всероссийской национальной лиге «Равные возможности». Дебютная игра состоится 11-12 октября в Нижнем Новгороде.