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ЦСКА объявил о создании команды по футболу для слепых

Алина Савинова

ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией слепых футболистов России, в рамках которого будет создана команда ЦСКА среди слепых игроков, сообщает пресс-служба армейцев.

Главным тренером команды станет президент Федерации слепых футболистов Николай Береговой. Под его руководством будут тренироваться 15 спортсменов-паралимпийцев, большинство которых входят в состав сборной России по этому виду спорта.

«Мы рады, что в нашем клубе появится еще одно направление инклюзивного футбола. Уже более четырех лет мы видим, как футбольная команда ЦСКА для детей с ДЦП меняет жизни к лучшему. Создание команды по футболу среди слепых — это отличный шаг, чтобы сделать футбол доступным и объединяющим. ПФК ЦСКА чувствует ответственность и сделает все возможное, чтобы обеспечить этой команде все необходимые условия для развития и побед», — заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Команда ЦСКА по футболу среди слепых будет выступать во Всероссийской национальной лиге «Равные возможности». Дебютная игра состоится 11-12 октября в Нижнем Новгороде.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 7
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Иван Олейников

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