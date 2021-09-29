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Андрей Лангович: «Хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы»

16:08
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, как чувствует себя в роли игрока основного состава.

— В этом сезоне по возрасту ты бы мог играть за молодежку. Ожидал, что будешь основным игроком? Чувствовал это?

— В прошлом сезоне я ездил на зимний сбор в Испанию. Понимал, что буду подходить к основе, но все остальное зависит только от меня. Других мыслей не было.

— В основной состав ты перешел вместе с Данилой Сухомлиновым. Знаем, что вы дружите.

— Сухой — мой братик. Я называю его бурундуком. Путь из молодежки мы прошли в одно время. Жили вместе и на сборах, и когда играли за вторую команду. Хоть мы и разные по характеру, но все равно дружим. Я могу на него положиться.

— С кем еще в команде общаешься?

— Со всеми, конечно! У нас дружный коллектив. И в молодежке тоже, кстати.

— Ты задумывался о своем футбольном будущем? Может есть цель?

— Я только закрепляюсь в основном составе, думаю только о том, чтобы помочь команде здесь и сейчас. Цель должна оставаться личной. Когда ее добьюсь — расскажу.

— Может мечтаешь играть за один из ведущих клубов Европы?

— Я хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы. Считаю, что наш город и болельщики этого заслужили.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1585

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Иван Шитик все материалы автора

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