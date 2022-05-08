Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на слухи о возможном назначении на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о том, что он может стать президентом РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.

«Мне неизвестно ничего на этот счет. У нас есть президент лиги Ашот Рафаилович Хачатурянц. Мы надеемся, что он не покинет свой пост», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее сообщалось, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы лиги.

В октябре 2021 года Ашот Хачатурянц стал и.о. президента РПЛ. В ноябре минувшего года он официально стал главой лиги.