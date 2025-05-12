Источник: агент Станковича обещал тренеру контракт со сборной Сербии

Агент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Братислав Ристич пообещал своему клиенту, что в ближайшее время он будет трудоустроен в сборной Сербии, сообщает Legalbet.ru.

Ранее появилась информация, что Станкович может покинуть «Спартак» по окончании текущего сезона, хотя его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком.