12 мая, 17:31

Источник: агент Станковича обещал тренеру контракт со сборной Сербии

Камила Абдурахманова
корреспондент
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Братислав Ристич пообещал своему клиенту, что в ближайшее время он будет трудоустроен в сборной Сербии, сообщает Legalbet.ru.

Ранее появилась информация, что Станкович может покинуть «Спартак» по окончании текущего сезона, хотя его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком.

Источник: Legalbet.ru
Деян Станкович
Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    братушка, ты куда???))):fearful:

    15.05.2025

  • Den211

    самое лучшее лекарство от этого - нормальная игра. Только Станкович знает почему команда в таком ужасном состоянии, хотя даже на ютубе ему уже наглядно показывают причины! Но вся его реакция - выпускает нулевого Игнатова, а сама игра Спартака остается крайне однообразной и медленной.

    13.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А с чего вдруг-то? У Стойковича норм результаты.

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как-то уже и пох...

    12.05.2025

  • zg

    Да ну!Ты серьезно?!Я в принципе думаю,что тренерам легам вся эта писанина на 90% по барабану!)А Абик хз.......Ротацию,конечно,дикую творить начал...С чего,почему.......Щаз Деян на это же замахивается....Может это такой способ на разрыв контракта напросится?

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это эффект снежного кома - СЭ - как одно из СМИ и многих каналов в соцсетях. Не первый год эта хрень. Надеюсь, что Деяну действительно пох на это! Абаскаль не выдержал

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всех провокаторов, упырей, лицемеров, иуд и прочих порождений ехидны - на кол! Матч с Динамо был проигран, но бились наши парни до конца! Впереди матч с Ростовом, команда нуждается в нашей поддержке. Верим в победу! Вперёд, Спартак!

    12.05.2025

  • zg

    Станкович врядли сие чтет,а даже если ему переводят,ему пох!)

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это повторяется уже не первый год.

    12.05.2025

  • Кондрат Ник

    Пошли южные "торги". Базар восточный в чистом виде. Уже после того, как агент работника сообщает во всеуслышение, что он договорился о новом месте работы своего клиента, этого работника надо вызывать к руководству и если слух верен, то расставаться. Тут на лицо и попытка добиться лучших условий для клиента (хотя у него еще на год действующий контракт), и соломки подстелить перед увольнением и просто "замутить" слухами, когда клиент под увольнением. Как по мне, то потеря Станковича особо не навредит Спартаку. Единственно, если Спартак победит в Кубке, завоюет бронзу и всех разорвет в оставшиеся матчи. Что мне очень сомнительно.

    12.05.2025

  • sdf_1

    Глупцы, эти вбросы делаются с одной целью - вывести Станковича из себя, деморализовать "Спартак" и тем самым способствовать тому, чтобы он вылетел из Кубка. А вы, как последние дуболомы, ведётесь на это

    12.05.2025

  • Artorixus

    Ну вот же, вот. И пущай возглавит сборную Сербии, а нам Юрана, плиз.

    12.05.2025

  • zg

    А че осталось то?!Тут так,не жирно то и густо!)

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Не забывай, у него контракт до 2026 года ( так писали ), так что неустойка будет немаленькая.

    12.05.2025

  • zg

    Ну мы вроде,его таки НЕ переподписали,поэтому ну не прям и бабло,а тут Россия задолбала,болелы свистят...)))))

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Это врядли. Сборная сборной, а деньги деньгами! В сборной ему столько не заплатят, как в Спартаке.

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Изменить и повлиять болелы не в силах, остаётся только смеяться. Пусть и сквозь слёзы...

    12.05.2025

  • zg

    Однозначно!А Каша,глядя на Хлуса-Денисова-Зобнина может и пригодиться!))))

    12.05.2025

  • lvb

    Я не фанат, но я скажу стихами)))) Если не врут "дохлые карпы", то пусть идет Станкович.. мелкими шагами. Так из "Зенита" некий Манчини сдриснул)

    12.05.2025

  • zg

    Ну ради Сборной можно и самому свалить,че уж пятую точку мучить,коли какать не выходит!)

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Самому не смешно? Дождётся пока его уволят, получит неустойку от Спартака, а потом уже будут переговоры со сборной. Братушка...

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Кинг-конга могут натурализовать, не пропадать же такой звИзде. И манную кашу-Мангуша с ним заодно.

    12.05.2025

  • zg

    Во во!И Абену выкупают,хоть в сборную хоть себе в штаб!)

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Пусть выкупают, ага ) Хоть какую-то пользу напоследок принесёт. Это не отобьёт всю сумму, распиленную им на паях с Малышевым - но с паршивой овцы хоть клок, как грицца )

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Скатертью. Если сербам интересен тренер, которому лень разбирать игру ближайшего соперника - флаг им в руки.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, наброс на вентилятор в СМИ и различных каналах набирает обороты. Как же это всё знакомо....

    12.05.2025

  • Mike101

    А может это и к лучшему?

    12.05.2025

  • zg

    Пусть платят неустойку и на выход!

    12.05.2025

  • Леший

    Как агент может обещать такую должность? Руководство сербской федерации футбола у него мальчики на побегушках? Бред какой-то.

    12.05.2025

  • NF

    Как по команде пиар в СМИ начался. Причем букмекеры пытаются прорваться в партер. Не иначе заманивают обывателей на ставку)...

    12.05.2025

    • Вратарь «Оренбурга» Москвичев будет прооперирован в Германии

    Бывший тренер «Химок» Артига обратился в ФИФА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

