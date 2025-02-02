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2 февраля, 23:53

Источник: АЕК пытается выкупить у «Бейтара» 20 процентов прав на Гарсию, чтобы ускорить его трансфер в «Спартак»

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АЕК ведет с «Бейтаром» переговоры о выкупе 20 процентов прав на форварда Леви Гарсию, сообщает one.co.il.

По информации источника, греческий клуб и сам футболист оказывают давление на владельца «Бейтара», убеждая его продать 20 процентов прав на футболиста за 2,5 миллиона евро. Это связано с желанием сторон ускорить трансфер Гарсии в «Спартак».

Сообщается, что в «Бейтаре» склонны принять предложение, поскольку опасаются, что не смогут получить деньги от российского клуба.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов предложить за 27-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго 22 миллиона евро.

Гарсия в этом сезоне забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.

(Эли Швидлер)

«Спартак» заплатит 22 миллиона евро за нападающего сборной Тринидада и Тобаго? Кто такой Леви Гарсия

Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Спартак (Москва)
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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