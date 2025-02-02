Источник: «Локомотив» заинтересован в трансфере форварда загребского «Динамо» Куленовича
Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович попал в сферу интересов «Локомотива», сообщает Legalbet.ru.
По информации источника, 25-летний хорват открыт к переходу в российский клуб.
Куленович выступает за «Динамо» с 2019 года. Он провел в команде 84 матча, забил 26 голов и сделал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Legalbet.ru
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