Источник: «Локомотив» заинтересован в трансфере форварда загребского «Динамо» Куленовича

Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович попал в сферу интересов «Локомотива», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, 25-летний хорват открыт к переходу в российский клуб.

Куленович выступает за «Динамо» с 2019 года. Он провел в команде 84 матча, забил 26 голов и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.