Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ионов назвал бюджет «Урала» на остаток сезона-2021/22

13:07

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бюджет команды на остаток сезона остался на прежнем уровне.

«Я не считаю, что нужно бить в колокола, конечно, хочется побольше денег, но и над этим вопросом работает и совет директоров, и попечительский совет, и сам клуб. В этом году у нас была такая же сумма, как и в прошлом году, и [компания] «Сима-ленд» нам немного помогла — попечительский совет. 1,1-1,2 млрд, где-то вот так. В следующем году мы надеемся, что сам клуб заработает 500-600 млн», — цитирует Иванова ТАСС.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 18 туров.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13256787

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В СФ оценили обещание Пентагона продолжить военные полеты над Черным морем
5
6
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги