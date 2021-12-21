Ионов назвал бюджет «Урала» на остаток сезона-2021/22

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бюджет команды на остаток сезона остался на прежнем уровне.

«Я не считаю, что нужно бить в колокола, конечно, хочется побольше денег, но и над этим вопросом работает и совет директоров, и попечительский совет, и сам клуб. В этом году у нас была такая же сумма, как и в прошлом году, и [компания] «Сима-ленд» нам немного помогла — попечительский совет. 1,1-1,2 млрд, где-то вот так. В следующем году мы надеемся, что сам клуб заработает 500-600 млн», — цитирует Иванова ТАСС.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 18 туров.