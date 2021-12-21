Мутко: «Думал, всю жизнь буду президентом «Зенита», хотел строить клуб, как «Барселону»

Гендиректор финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью РБК заявил, что когда был президентом «Зенита», то хотел создать суперклуб.

Мутко являлся президентом петербургского «Зенита» с 1997 по 2003 год.

— Где задачи интереснее для вас, в «Дом.РФ» или в правительстве?

— Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача — развитие. Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону».

Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим — и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей.

В ДОМ.РФ тоже своя специфика. 7 тысяч человек у нас работают, средний возраст 34 года. Здесь, может быть, больше свободы, потому что ты меньше связан с политикой и с принятием финальных, больших решений. Но эти решения могу не состояться, если ты не создашь условия для их принятия и дальнейшей реализации, — сказал Мутко.