Полузащитник «Тамбова» Карасев подарил футболку арбитру Карасеву

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасев после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) подарил свою футболку арбитру Сергею Карасеву?, который обслуживал встречу.

— После матча «Тамбов» — «Крылья Советов» Павел Карасев подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасеву! Один Карасев хорошо, а два — лучше.

После матча #ТамбовКрылья Павел Карасёв подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасёву! ?



Один Карасёв хорошо, а два — лучше ? pic.twitter.com/R275rHq2KK — ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 16, 2020

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин. «Тамбов» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Крыльев» 22 очка и 15-я позиция.