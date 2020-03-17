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Полузащитник «Тамбова» Карасев подарил футболку арбитру Карасеву

02:52
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Полузащитник «Тамбова» Павел Карасев после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) подарил свою футболку арбитру Сергею Карасеву?, который обслуживал встречу.

— После матча «Тамбов» — «Крылья Советов» Павел Карасев подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасеву! Один Карасев хорошо, а два — лучше.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин. «Тамбов» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Крыльев» 22 очка и 15-я позиция.

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