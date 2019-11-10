Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2) и оценил свой вызов в сборную России?.

— Нам удался сегодня камбэк. Главное, что выиграли, взяли три очка, — сказал Ахметов.

— Чалова отдельно поздравляли с забитым голом после «засухи»?

— Не только у него был спад, но у всей команды. В первую очередь по результатам — игру-то показывали неплохую, много создавали моментов. Не хватало где-то удачи, мастерства. У Феди всё получалось на тренировках, чутье не пропало. Возможно, дело в психологии, сказывалось давление. Слава богу, Чалов сегодня забил и сделал это красиво.

— Когда вы узнали о довызове в сборную?

— Мне сказали об этом еще перед сегодняшним матчем. Узнал, что остаюсь в Сочи.

— На вас как-то повлияли слова Станислава Черчесова о том, что вы в последнее время не проявляли своих лучших качеств?

— Я отдавался по максимуму. Но эти слова стали для меня звоночком. Значит, надо стараться еще больше. (Константин Алексеев)