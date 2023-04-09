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Сегодня, 19:01

Нападающий «Химок» Садыгов: «Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА, а также рассказал, как он воспринял уход Спартака Гогниева из команды.

— Есть ли какие-то изменения в игре «Химок» после ухода Гогниева?

— К сожалению, в результате ничего не изменилось. Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал, больше владел мячом. Постарались начать так.

— Когда вы впервые узнали об отставке Гогниева?

— Из новостей. Это произошло вечером, у нас был выходной. На следующий день он попрощался с командой. Он приехал на базу, было собрание. Нормально пообщались и пожелали друг другу удачи.

— Какие цели ставите на сезон? «Торпедо» уже вас догнало.

— У нас следующая игра с ними. Будем бороться. Задача остаться в РПЛ. Можно и через стыки и напрямую.

— Какое качество Билялетдинова можете выделить?

— Большой опыт. Он опытный тренер, это не первый клуб в РПЛ.

— Общался ли он с вами персонально насчет игрового времени?

— Да, пообщались. Но раскрывать не буду.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Спартак Гогниев
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РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Торпедо М

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Локомотив

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