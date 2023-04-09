Защитник «Локомотива» Конти: «Вернусь на поле через неделю — две»

Защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал, когда он сможет вернутся на поле после травмы.

«Состояние? Вернусь на поле через неделю — две. Надеюсь, что «Локомотив» сегодня победит», — сказал Конти.

28-летний Конти высутпает за «Локомотив» с января 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за железнодорожников 5 матчей и отдал одну результативную передачу.