За что российского арбитра Лапочкина дисквалифицировали на 10 лет?

9 июня пресс-служба УЕФА сообщила, что российский арбитр Сергей Лапочкин получил дисквалификацию на 10 лет, начиная с 25 марта 2021 года.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся. Сам матч он провел без ошибок и серьезных нареканий.

Лапочкин может обжаловать вердикт КЭДК. Но вряд ли добьется решения в свою пользу. Скорее всего, ему придется смириться с решением комитета. Возможно, он останется в футболе, но уже в другой роли — инспектора или сотрудника клуба. Это зависит от того, как КЭДК сформулирует свое решение.

УЕФА уведомил Российский футбольный союз о дисквалификации Лапочкина: «Сегодня РФС получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА в связи с нарушением статей 11 (2)(а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) ДК отстранил его (Лапочкина — Прим. «СЭ») от судейства на 10 лет, начиная с 25 марта 2021 года. Мы ожидаем полный текст решения, после этого определим наши дальнейшие действия».

УЕФА дисквалифицировал Лапочкина за матч «Вентспилс» — «Бордо». Как он его судил: подробности