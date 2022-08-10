«Спартак» обсуждает с Йорритом Хендриксом расторжение контракта

«Спартак» ведет переговоры с полузащитником Йорритом Хендриксом о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2024 года, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, соглашение хотят расторгнуть обе стороны. Детали сделки могут быть улажены в ближайшее время.

Хендрикс играет в «Спартаке» с января 2021 года за 500 тысяч евро. В московском клубе он провел 22 матче, не отметившись результативными действиями.

Зимой 2022 года полузащитник был арендован «Фейеноордом» до конца сезона-2022/23. Однако в клубе сообщили, что не рассчитывают на него.