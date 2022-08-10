«Спартак» обсуждает с Йорритом Хендриксом расторжение контракта
«Спартак» ведет переговоры с полузащитником Йорритом Хендриксом о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2024 года, пишет Metaratings.ru.
По данным источника, соглашение хотят расторгнуть обе стороны. Детали сделки могут быть улажены в ближайшее время.
Хендрикс играет в «Спартаке» с января 2021 года за 500 тысяч евро. В московском клубе он провел 22 матче, не отметившись результативными действиями.
Зимой 2022 года полузащитник был арендован «Фейеноордом» до конца сезона-2022/23. Однако в клубе сообщили, что не рассчитывают на него.
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|
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|3
|0
|1
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|9
|
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|4
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|2
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|
5
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|
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|
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|7
|
9
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|4
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|2
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|
12
|Факел
|4
|0
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|2
|
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|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
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|3-11
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16
|Урал
|4
|0
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|12.08
|19:30
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Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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ЖК
|Г
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
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Урал
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|1
|0
|
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Краснодар
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|1
|0
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