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«Спартак» обсуждает с Йорритом Хендриксом расторжение контракта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» ведет переговоры с полузащитником Йорритом Хендриксом о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2024 года, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, соглашение хотят расторгнуть обе стороны. Детали сделки могут быть улажены в ближайшее время.

Хендрикс играет в «Спартаке» с января 2021 года за 500 тысяч евро. В московском клубе он провел 22 матче, не отметившись результативными действиями.

Зимой 2022 года полузащитник был арендован «Фейеноордом» до конца сезона-2022/23. Однако в клубе сообщили, что не рассчитывают на него.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-obsuzhdaet-rastorzhenie-kontrakta-s-yorritom-khendriksom-1332468/
Йоррит Хендрикс
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