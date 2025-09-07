Кирш о будущем в «Зените»: «Хочется верить, что смогу вернуться домой и проявить себя в родном клубе»

Защитник «Черноморца» Илья Кирш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о старте сезона в первой лиге.

— Как оценишь старт сезона для «Черноморца»?

— Старт получился достаточно сумбурным и непростым для нас. Но я уверен, что к зиме мы выправим ситуацию и точно будем находиться в середине турнирной таблицы или выше.

— Веришь, что учитывая постоянную практику в «Черноморце» и будущее ужесточение лимита, сможешь сыграть за «Зенит»?

— Всегда хочется верить, что смогу вернуться домой и проявить себя родном клубе, — сказал Кирш «СЭ».

«Черноморец» после 8 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первой лиги.