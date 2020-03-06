Илья Геркус прокомментировал интервью Василия Кикнадзе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» вышедшее сегодня интервью нынешнего руководителя клуба Василия Кикнадзе.

— В высказываниях Василия Кикнадзе много неточностей. Подробнее на эту тему смогу поговорить позже, — заявил Геркус. (Константин Алексеев)

Кикнадзе сказал, в частности: «Я вижу структуру, в которой задвоены, затроены функции с непонятной ответственностью. Мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять отрезок в сто сорок метров, от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей, в то время когда здесь нужно много всего сделать, чтобы просто не было постыдных ЧП, которые у нас на одном из матчей чуть не случились из-за изношенности систем обеспечения. Вижу контракты, которые вызывают вопросы, и такие же решения.

Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы сделать отсечку — и делаю ее. А дальше, по итогам деятельности аудита, других вариантов нет. Иначе будет выглядеть странно: прошел аудит, он дал заключение, а я никаких движений не предпринимаю».