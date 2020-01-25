Бывший глава футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказала о Трусовой, Косторной, Загитовой, Тутберидзе и возрастном цензе в фигурном катании. Экс-руководитель приехал в качестве активного болельщика на чемпионат Европы по фигурному катанию в Грац.

— Не исключено, что на одном из ближайших конгрессов ISU будет рассматриваться вопрос о повышении возрастного ценза...

— Глупости это все, искусственно и надуманно. Они бы лучше занялись организацией турниров. Исторически девушки выигрывали главные титулы в юном возрасте. ISU должен захватывать рынки, заниматься развитием и мыслить как уважающая себя франшиза, а они проводят чемпионат Европы в дворцах, вмещающих три тысячи зрителей и пытаются искусственно ограничить спортсменов. (Екатерина Беспалова)

Илья Геркус: «Повышение возрастного ценза в женском катании — глупость»