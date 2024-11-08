Игнатов: «Не сказал бы, что победа над ЦСКА эмоционально повлияла на «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил значимость победы над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ перед проигранным матчем 1/4 финала FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:1).

«Я бы не сказал, что победа над ЦСКА эмоционально повлияла на «Спартак». К сожалению, в Москве не удалось добиться того результата, которого хотелось. Мы понимали, что будет второй матч. В ответном матче с «Ростовом» постараемся порадовать болельщиков «Спартака», — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

«Спартак» вновь встретится с» Ростовом» 27 ноября. Матч состоится в Ростове-на-Дону и стартует в 20:30 по московскому времени.