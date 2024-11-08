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Сегодня, 03:11

Игнатов: «Не сказал бы, что победа над ЦСКА эмоционально повлияла на «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил значимость победы над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ перед проигранным матчем 1/4 финала FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:1).

«Я бы не сказал, что победа над ЦСКА эмоционально повлияла на «Спартак». К сожалению, в Москве не удалось добиться того результата, которого хотелось. Мы понимали, что будет второй матч. В ответном матче с «Ростовом» постараемся порадовать болельщиков «Спартака», — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

«Спартак» вновь встретится с» Ростовом» 27 ноября. Матч состоится в Ростове-на-Дону и стартует в 20:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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