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Агент Набабкина прокомментировал информацию о травме футболиста ЦСКА

17:42
Кирилл Набабкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Набабкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, прокомментировал информацию Sport24 о травме пахового сухожилия, из-за которой футболист пропустит остаток сезона.

«Повреждение действительно есть, но по срокам пока неизвестно. Посмотрим позже», — сказал Минасов «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Набабкин принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.

(Сергей Федоров)

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