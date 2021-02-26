Агент Набабкина прокомментировал информацию о травме футболиста ЦСКА
Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, прокомментировал информацию Sport24 о травме пахового сухожилия, из-за которой футболист пропустит остаток сезона.
«Повреждение действительно есть, но по срокам пока неизвестно. Посмотрим позже», — сказал Минасов «СЭ».
В текущем сезоне 34-летний Набабкин принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.
(Сергей Федоров)
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