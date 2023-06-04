Левников: «Чемпионат России гораздо сложнее судить, чем европейские чемпионаты»

Известный арбитр, главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников считает, что в России есть арбитры, мастерство которых можно сравнить с иностранным.

«Наши лучшие арбитры соответствуют уровню зарубежных. Просто там другое отношение к судьям. За границей их оберегают, а у нас — нет. Конечно, в каждой стране есть арбитры среднего уровня, которые не судят в Европе, как и у нас. Везде так. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас все это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет. Качество судейства зависит от уровня мачтерства футболистов», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».