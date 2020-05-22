Игроки «Оренбурга» могут вернуться к тренировкам

Футболистам «Оренбурга» разрешили вернуться к общим тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Согласно изменению разрешено возобновить деятельность лицам, осуществляющим подготовку к участию в чемпионате России.