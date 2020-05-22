Игроки «Оренбурга» могут вернуться к тренировкам
12:59
Футболистам «Оренбурга» разрешили вернуться к общим тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Согласно изменению разрешено возобновить деятельность лицам, осуществляющим подготовку к участию в чемпионате России.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/soglasno-ukazu-gubernatora-fk-orenburg-razresheno-pristupit-k-deyatelnosti.html
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