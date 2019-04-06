Игроки ЦСКА празднуют победу в дерби. Видео

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:0). После финального свистка игроки армейцев подошли к гостевому сектору на "Открытие Арене" и отпраздновали победу вместе с фанатами.

ЦСКА набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

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