Игроки ЦСКА празднуют победу в дерби. Видео

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:0). После финального свистка игроки армейцев подошли к гостевому сектору на "Открытие Арене" и отпраздновали победу вместе с фанатами.
#СпартакЦСКА Армейцы празднуют победу в дерби pic.twitter.com/A5aMSIkrLt– СЭ ЦСКА (@cska_se) 6 апреля 2019 г.
ЦСКА набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.
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