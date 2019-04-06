21:13 | Футбол — РПЛ

Игроки ЦСКА празднуют победу в дерби. Видео

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ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 22-го тура премьер-лиги (2:0). После финального свистка игроки армейцев подошли к гостевому сектору на "Открытие Арене" и отпраздновали победу вместе с фанатами. 

ЦСКА набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 36 баллами располагается на 5-й строчке.

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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