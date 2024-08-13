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Непомнящий: «У «Зенита» нет поводов расслабляться, в прошлом году они до последнего тура дрожали»

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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Не думаю, что у «Зенита» есть повод расслабляться. Они в прошлом году уже расслабились, потом до последнего тура дрожали. Повода для расслабления нет.

На «Динамо» не скажется негативно это поражение. У них был момент, но они не воспользовались шансом забить пенальти. Да и вообще играли на равных и, как мне кажется, до конца не реализовали свой потенциал», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

После 4 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав максимальные 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке с 9 баллами.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 18 августа, а «Динамо» днем ранее примет «Крылья Советов».

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Локомотив
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Факел – Спартак
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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