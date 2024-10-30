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Baza: посетители VIP-ложи отравились едой во время матча «Локомотив» — «Ростов»

Алина Савинова
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Болельщики отравились едой в VIP-ложе на «РЖД-Арене» во время матча между «Локомотивом» и «Ростовом».

Речь идет об игре, которая прошла 25 августа в рамках 6-го тура РПЛ. В этой встрече железнодорожники одержали победу со счетом 3:2.

По окончании матча несколько человек из VIP-зоны обратились в инфекционную больницу с жалобами на отравление. Одним из пострадавших оказался блогер Арсений Петров.

«Угодил в инфекционку — жестко полоскало, буквально 50+ раз с утра понедельника. Это учитывая, что для меня простуды и вирусы — большая редкость. Первые два дня было очень тяжелое состояние, потом на неделю выпал из жизни, пролежал на таблетках и под капельницами — это было очень неприятно», — приводит слова Петрова Telegram-канал Baza.

После этой ситуации «Локомотив» на время отказался от кейтеринга. На матче с «Краснодаром», который прошел неделю спустя, некоторые болельщики пожаловались на сокращение еды в специальной зоне. Позже в московском клубе объяснили, что меры связаны с профилактическими мероприятиями из-за «ротавирусной инфекции, гуляющей по Москве».

Источник: https://t.me/bazabazon/32532
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 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
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5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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