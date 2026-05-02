Футболист «Крыльев Советов» Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось после травмы

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии после травмы в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Игра команд прошла 1 мая в Самаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 74-й минуте Ахметов столкнулся в воздухе головой с защитником красно-белых Кристофером Ву и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Друзья, Слава богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания! Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба!» — приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова Ахметова.

Ранее в пресс-службе самарского клуба сообщили «СЭ», что футболист, несмотря на улучшение состояния, еще несколько дней будет находиться под наблюдением врачей в больнице.

В сезоне-2025/26 28-летний полузащитник провел за «Крылья Советов» 31 матч во всех турнирах, отметившись 2 голами и 8 результативными передачами.

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