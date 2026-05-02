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2 мая, 13:03

Смертин рассказал, что в 24-часовом забеге ему было тяжелее всего ночью

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной России, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал, что во время сверхмарафона «Сутки бегом» испытывал наибольшие трудности в районе 2-3 часов ночи.

Экс-футболист за 24 часа преодолел 208 км и занял 25-е место среди 61 участника забега. Он вышел на старт 1 мая, в свой 51-й день рождения.

«Предполагал, что будет тяжело. Не знаю, сколько буду отходить от такого забега, опыта пока не было. Тяжелее всего было ночью, в районе 2-3 часов. Не спал, только бежал и отдыхал», — приводит ТАСС слова Смертина.

Алексей Смертин.«Бег — моя свобода и автономия от внешнего мира. В нем не нужно натягивать маски». Смертин — о жизни после футбола, «Челси» и любви

Суточный бег не предполагает фиксированной дистанции, итоговый результат определяется по количеству преодоленных участниками километров за 24 часа.

Смертин выступал на клубном уровне за «Локомотив», барнаульское и московское «Динамо», «Бордо», «Фулхэм», а также «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии. Также он дважды выигрывал чемпионат России по пляжному футболу в составе «Локомотива», за который играл с 2010 по 2011 год.

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Источник: ТАСС
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Алексей Смертин
Футбол
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Футболист «Крыльев Советов» Ахметов сообщил, что его состояние стабилизировалось после травмы
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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