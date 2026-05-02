Смертин рассказал, что в 24-часовом забеге ему было тяжелее всего ночью

Бывший полузащитник сборной России, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал, что во время сверхмарафона «Сутки бегом» испытывал наибольшие трудности в районе 2-3 часов ночи.

Экс-футболист за 24 часа преодолел 208 км и занял 25-е место среди 61 участника забега. Он вышел на старт 1 мая, в свой 51-й день рождения.

«Предполагал, что будет тяжело. Не знаю, сколько буду отходить от такого забега, опыта пока не было. Тяжелее всего было ночью, в районе 2-3 часов. Не спал, только бежал и отдыхал», — приводит ТАСС слова Смертина.

Суточный бег не предполагает фиксированной дистанции, итоговый результат определяется по количеству преодоленных участниками километров за 24 часа.

Смертин выступал на клубном уровне за «Локомотив», барнаульское и московское «Динамо», «Бордо», «Фулхэм», а также «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии. Также он дважды выигрывал чемпионат России по пляжному футболу в составе «Локомотива», за который играл с 2010 по 2011 год.

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