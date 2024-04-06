Сперцян забил 10 голов в РПЛ во втором сезоне подряд

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформил дубль в матче с «Пари НН» (4:3) в 23-м туре РПЛ.

Таким образом 23-летний армянин забил 10-й гол в 21 матче в этом сезоне чемпионата России. Хавбек забивает 10 голов в РПЛ во втором сезоне подряд. В прошлом году Сперцян завершил сезон РПЛ с 10 мячами в 28 играх.

Всего на счету полузащитника 32 гола и 23 результативные передачи в 100 матчах за «Краснодар».