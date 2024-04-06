«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов

«Пари НН» и «Краснодар» завершили первый тайм матча 23-го тура РПЛ вничью — 2:2.

Счет в игре на 8-й минуте открыл Эдуард Сперцян. На 13-й минуте Джон Кордоба увеличил преимущество «Краснодара».

На 34-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский отыграл один мяч, а через 6 минут Александр Трошечкин сравнял.

8-я минуте: Эдуард Сперцян — 0:1

13-я минута: Джон Кордоба — 0:2

34-я минута: Николай Калинский — 1:2

40-я минута: Александр Трошечкин — 2:2

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.