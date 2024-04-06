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Гранат считает, что Абаскаль не будет уволен из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Очная встреча команд состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

«Последний матч «Динамо» в чемпионате показал, что они не очень предпочтительно выглядели с, можно сказать, равным соперником. Что касается «Спартака», то, наверное, самоотдача и настрой могут помочь прервать неудачную серию.

Я не думаю, что это будет заключительная игра для Абаскаля. Даже если команда проиграет. Единственное, если команда проиграет безвольно, то могут возникнуть вопросы. А если проиграет с характером, то дадут доработать до конца. Не вижу смысла его сейчас убирать», — цитирует Граната Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков. «Спартак» идет 7-м (32).

Источник: Metaratings.ru
Владимир Гранат
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Спартак

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Пари Нижний Новгород

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