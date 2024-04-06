Гранат считает, что Абаскаль не будет уволен из «Спартака» в случае поражения от «Динамо»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Очная встреча команд состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

«Последний матч «Динамо» в чемпионате показал, что они не очень предпочтительно выглядели с, можно сказать, равным соперником. Что касается «Спартака», то, наверное, самоотдача и настрой могут помочь прервать неудачную серию.

Я не думаю, что это будет заключительная игра для Абаскаля. Даже если команда проиграет. Единственное, если команда проиграет безвольно, то могут возникнуть вопросы. А если проиграет с характером, то дадут доработать до конца. Не вижу смысла его сейчас убирать», — цитирует Граната Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков. «Спартак» идет 7-м (32).