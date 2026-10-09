Игрок «Балтики» Илья Петров: «Матвей Кисляк сделал большой скачок, за ним следят в топовых чемпионатах»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мнением об игре футболиста «Спартака» Эсекьеля Барко и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кого по игре выделить в РПЛ? Мне импонирует Барко. И в прошлом сезоне, и в этом. Он действительно индивидуально тащит «Спартак», может создать момент практически из любой ситуации. Если ему не будут мешать травмы, его можно назвать сильнейшим игроком РПЛ.

Кто удивил прогрессом? Думаю, Матвей Кисляк сделал большой скачок. Молодец. За два-три года уже сделал себе имя, за ним следят в топовых чемпионатах. Думаю, через год или даже уже в этом году он уедет туда», — приводит слова Петрова Metaratings.

В сезоне-2026/27 Барко принял участие в 5 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. У Кисляка 9 игр и 2 ассиста за ЦСКА в этом сезоне чемпионата России.

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