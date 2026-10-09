Футболисты «Спартака» вылетели в Самару на матч с «Крыльями Советов»

Команда «Спартака» отправилась из Москвы в Самару на матч 10-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее рейс футболистов московской команды был задержан на полтора часа.

Матч в Самаре должен пройти в субботу, 10 октября, и начаться в 17.30 по московскому времени.

По итогам девяти туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на девятой строчке.

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