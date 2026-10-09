«Крылья Советов» опубликовали шуточное видео перед матчем 10-го тура РПЛ: «Спартак» на первом месте — это аномалия»

«Крылья Советов» опубликовали шуточный ролик перед матчем 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

В видео фанат самарского клуба пытается найти выход на трибуну стадиона перед игрой с красно-белыми. Голос за кадром предупреждает болельщика, что в случае обнаружения аномалии тот должен отправляться назад.

По пути фанат встречает странные знаки и болельщика «Спартака», который объясняет, как оказался в подтрибунном помещении.

«Спартак» с 19 очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на 2 балла. «Крылья Советов» (11 очков) находятся на девятом месте.

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют между собой в 10-м туре РПЛ 10 октября. Матч состоится в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

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