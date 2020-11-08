«Игра рукой». «Вираж» скандировал Дзюбе во время просмотра повтора арбитром

В матче 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» арбитр Владимир Москалев просматривал видеоповтор спорного эпизода в штрафной площади хозяев.

Во время этого «Вираж» стал громко скандировать: «Игра рукой, игра рукой». Вероятно, это отсылка к интимному видео с участием похожего на Артема Дзюбу человека, которое было распространено в Сети в воскресенье.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram. Официальных комментариев по этому поводу от «Зенита» и самого футболиста пока не было.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда на ноябрьские матчи.