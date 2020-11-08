«Игра рукой». «Вираж» скандировал Дзюбе во время просмотра повтора арбитром
В матче 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» арбитр Владимир Москалев просматривал видеоповтор спорного эпизода в штрафной площади хозяев.
Во время этого «Вираж» стал громко скандировать: «Игра рукой, игра рукой». Вероятно, это отсылка к интимному видео с участием похожего на Артема Дзюбу человека, которое было распространено в Сети в воскресенье.
Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram. Официальных комментариев по этому поводу от «Зенита» и самого футболиста пока не было.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда на ноябрьские матчи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.