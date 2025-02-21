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21 февраля 2025, 04:38

Селюк: «С футбольной точки зрения Мусаев «Спартаку» не нужен»

Евгений Козинов
Корреспондент

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева в «Спартак».

«А для чего «Спартаку» Мусаев? Глупости. Про Глебова тоже в «Спартаке» говорили в свое время. «Спартак» всех хочет. С футбольной точки зрения Мусаев «Спартаку» не нужен. Это не спартаковский типаж. Вместо кого его бы взяли? Вместо Угальде, что ли? Мусаев играет не в тот футбол.

Мусаев — это хороший футболист. Когда он еще был в «Балтике», я, помню, разговаривал с ним. Я ему что-то даже предлагал. Точно не помню, но перейти либо в «Химки», либо в «Ахмат». Повторюсь, что это хороший футболист, но эти цифры внутри России меня пугают. 10 миллионов, 7 миллионов. Мне интересно, в Европе взял бы их кто-то хотя бы за половину?» — цитирует Legalbet Селюка.

В этом сезоне Мусаев сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
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Тамерлан Мусаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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