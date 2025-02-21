Селюк: «С футбольной точки зрения Мусаев «Спартаку» не нужен»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева в «Спартак».

«А для чего «Спартаку» Мусаев? Глупости. Про Глебова тоже в «Спартаке» говорили в свое время. «Спартак» всех хочет. С футбольной точки зрения Мусаев «Спартаку» не нужен. Это не спартаковский типаж. Вместо кого его бы взяли? Вместо Угальде, что ли? Мусаев играет не в тот футбол.

Мусаев — это хороший футболист. Когда он еще был в «Балтике», я, помню, разговаривал с ним. Я ему что-то даже предлагал. Точно не помню, но перейти либо в «Химки», либо в «Ахмат». Повторюсь, что это хороший футболист, но эти цифры внутри России меня пугают. 10 миллионов, 7 миллионов. Мне интересно, в Европе взял бы их кто-то хотя бы за половину?» — цитирует Legalbet Селюка.

В этом сезоне Мусаев сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.