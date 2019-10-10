Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал уход из команды своего помощника Магомеда Адиева. Об уходе из «Ахмата» Адиев объявил сегодня в Instagram.

— Перед началом сбора перед встречей с «Уфой» мы пообщались штабом, определили зоны ответственности, — говорит Шалимов. — Затем был матч, команда победила, все было очень комфортно. Когда приехали на сбор после паузы, я узнал, что Магомед после разговора с президентом клуба принял решение уйти из клуба. О своем решении он мне тоже рассказал в двух словах. Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи, расстались, пожелав друг другу удачи. (Сергей Егоров)