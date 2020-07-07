Игорь Шалимов: «Надо сперва отдохнуть, потом уже будем говорить про матч с «Зенитом»
7 июля 2020, 23:05
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (2:1) в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России.
— У нас получилось выиграть. Это самое главное, сейчас ошибки все уже не важны, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Мы играли хорошо, владели мячом, играли в нашу игру. Где-то «Тамбов» перехватывал инициативу. Команда у них хорошая. В перерыве сказал играть так же.
Сейчас нам надо отдохнуть, восстановиться, а дальше будем говорить про матч с «Зенитом».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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