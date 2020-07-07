Игорь Шалимов: «Надо сперва отдохнуть, потом уже будем говорить про матч с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (2:1) в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России.

— У нас получилось выиграть. Это самое главное, сейчас ошибки все уже не важны, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Мы играли хорошо, владели мячом, играли в нашу игру. Где-то «Тамбов» перехватывал инициативу. Команда у них хорошая. В перерыве сказал играть так же.

Сейчас нам надо отдохнуть, восстановиться, а дальше будем говорить про матч с «Зенитом».