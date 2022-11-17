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Агузаров — о Федуне: «Не знаю ни одного человека, который всей душой так любил бы «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

— Писали, что Федун после 24 февраля потерял 80 процентов своего состояния. Известно ли тебе что-то об этом? Связан ли его уход с этим?

— Скорее всего, да. Но не думаю, что это единственная причина. Наверняка решающую роль сыграла совокупность факторов. Разговоры ведь об уходе Федуна шли достаточно давно.

— Мог ли Федун остаться в «Спартаке»?

— Нужно учитывать любовь Федуна к «Спартаку». Если бы он понимал, что с его уходом клуб просядет, уверен, он нашел бы возможность остаться. Он оставил команду тем, кто продолжает его дело.

— Можно ли назвать Федуна человеком, который любил «Спартак» чуть ли не больше всех в стране?

— Даже не сомневаюсь в этом. Достаточно посмотреть, сколько он сделал для команды. Не знаю ни одного человека, который всей душой так любил бы «Спартак». Сколько всего он прошел с командой! Было множество побед и ярких событий, но было и много негатива, разочарований, потрясений. Его ничто не сломало. Это достаточно волевой и сильный человек!

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алан Агузаров
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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