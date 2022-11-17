Агузаров — о Федуне: «Не знаю ни одного человека, который всей душой так любил бы «Спартак»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

— Писали, что Федун после 24 февраля потерял 80 процентов своего состояния. Известно ли тебе что-то об этом? Связан ли его уход с этим?

— Скорее всего, да. Но не думаю, что это единственная причина. Наверняка решающую роль сыграла совокупность факторов. Разговоры ведь об уходе Федуна шли достаточно давно.

— Мог ли Федун остаться в «Спартаке»?

— Нужно учитывать любовь Федуна к «Спартаку». Если бы он понимал, что с его уходом клуб просядет, уверен, он нашел бы возможность остаться. Он оставил команду тем, кто продолжает его дело.

— Можно ли назвать Федуна человеком, который любил «Спартак» чуть ли не больше всех в стране?

— Даже не сомневаюсь в этом. Достаточно посмотреть, сколько он сделал для команды. Не знаю ни одного человека, который всей душой так любил бы «Спартак». Сколько всего он прошел с командой! Было множество побед и ярких событий, но было и много негатива, разочарований, потрясений. Его ничто не сломало. Это достаточно волевой и сильный человек!