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Сегодня, 16:04

Осинькин: «Если «Локомотив» активирует опцию выкупа Пиняева и Глушенкова, мы не сможем ничего сделать»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался на тему возможного перехода полузащитников команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать. Когда будет согласовано, все узнают», — приводит слова Осинькина Sport24.

16 декабря Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Sport24
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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