Орещук: «Зениту» надо вводить русских молодых ребят в основной состав, а не покупать кого-то»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

— «Зениту» не надо никого покупать, потому что непонятно, когда российские клубы снова будут играть в еврокубках, — сказал Орещук. — Состав у петербуржцев сильнее всех в Премьер-лиге. Тратить деньги впустую не стоит. Надо искать русских молодых ребят и постепенно вводить их в основной состав.

— Тогда для чего «Зенит» выкупил Алипа?

— Наверное, заслужил своей игрой. Обойма «Зениту» все равно нужна. Не думаю, что они его просто так выкупили, — цитирует Орещука «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ. Отрыв от второго места, которое занимает «Спартак» составляет 6 очков.