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Сегодня, 16:05

Орещук: «Зениту» надо вводить русских молодых ребят в основной состав, а не покупать кого-то»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

— «Зениту» не надо никого покупать, потому что непонятно, когда российские клубы снова будут играть в еврокубках, — сказал Орещук. — Состав у петербуржцев сильнее всех в Премьер-лиге. Тратить деньги впустую не стоит. Надо искать русских молодых ребят и постепенно вводить их в основной состав.

— Тогда для чего «Зенит» выкупил Алипа?

— Наверное, заслужил своей игрой. Обойма «Зениту» все равно нужна. Не думаю, что они его просто так выкупили, — цитирует Орещука «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ. Отрыв от второго места, которое занимает «Спартак» составляет 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-zenitu-nado-vvodit-russkih-molody-h-rebyat-v-osnovnoj-sostav-a-ne-pokupat-kogo-to/
Роман Орещук
ФК Зенит
Нуралы Алип
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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