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Баринов — о Пиняеве: «В сборной разговаривал с ним, сказал: «Давай, переходи к нам»

Баринов прокомментировал информацию о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московскую команду.

— Вы берете самого талантливого русского игрока...

— Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай, переходи к нам». Все.

— Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

— Да.

— Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

— Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.

— Что нужно, чтобы не вылететь?

— Выигрывать каждую игру.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Дмитрий Баринов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Факел

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