Осинькин рассказал, что «Крылья Советов» будут добираться до Оренбурга на матч первого тура РПЛ на автобусе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

«Скорее всего будем добираться на автобусе, — цитирует «РБ Спорт» Осинькина. — Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе. Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда еще сложней нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать».

Матч первого тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет 16 июля. Начало игры — 17:30 по московскому времени.