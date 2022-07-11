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Осинькин о матче «Оренбург» — «Крылья Советов»: «До Оренбурга будем добираться на автобусе»

Осинькин рассказал, что «Крылья Советов» будут добираться до Оренбурга на матч первого тура РПЛ на автобусе
Алексей Еремин
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

«Скорее всего будем добираться на автобусе, — цитирует «РБ Спорт» Осинькина. — Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе. Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда еще сложней нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать».

Матч первого тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет 16 июля. Начало игры — 17:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-budut-dobirat-sya-na-igru-v-orenburge-na-avtobuse-ehat-450-km/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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13
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14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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