Депутат Госдумы объяснила, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, почему дочерям главного тренера сборной России Валерия Карпина было отказано в получении Fan ID.
— Получается, иностранцам будет не попасть на матчи РПЛ?
— Почему? Есть специальная форма для иностранцев. Карпин, наверное, пытался оформить дочерей как русских. Есть отдельная процедура для иностранцев, а он пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала. Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощенный вариант, хотя я видела инструкцию, в который было написано, что дети привязываются к родителям.
— То есть это упущение семьи Карпина?
— Я думаю, если бы они пришли в МФЦ, этой ситуации можно было избежать.
— У многих возникают проблемы с загрузкой фотографии. Почему?
— Потому что нужна определенная фотография. Я тоже сначала загружала обычные фотографии, которые мне самой нравятся, но их не принимали. А потом прочитала инструкцию: белый фон, улыбаться нельзя и так далее. Мы же не читаем инструкцию, а в ней все написано, — заявила Светлана Журова «Спорту День за Днем».
Сегодня, 11 июля, Дарья Карпина сообщила, что ее дочкам не удалось оформить Fan ID, поскольку они родились не в России: при оформлении на Госуслугах принимается только российский образец свидетельства о рождении.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -