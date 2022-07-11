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Сегодня, 15:52

Депутат Госдумы объяснила, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, почему дочерям главного тренера сборной России Валерия Карпина было отказано в получении Fan ID.

— Получается, иностранцам будет не попасть на матчи РПЛ?

— Почему? Есть специальная форма для иностранцев. Карпин, наверное, пытался оформить дочерей как русских. Есть отдельная процедура для иностранцев, а он пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала. Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощенный вариант, хотя я видела инструкцию, в который было написано, что дети привязываются к родителям.

— То есть это упущение семьи Карпина?

— Я думаю, если бы они пришли в МФЦ, этой ситуации можно было избежать.

— У многих возникают проблемы с загрузкой фотографии. Почему?

— Потому что нужна определенная фотография. Я тоже сначала загружала обычные фотографии, которые мне самой нравятся, но их не принимали. А потом прочитала инструкцию: белый фон, улыбаться нельзя и так далее. Мы же не читаем инструкцию, а в ней все написано, — заявила Светлана Журова «Спорту День за Днем».

Сегодня, 11 июля, Дарья Карпина сообщила, что ее дочкам не удалось оформить Fan ID, поскольку они родились не в России: при оформлении на Госуслугах принимается только российский образец свидетельства о рождении.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-gosdume-obyasnili-pochemu-docheri-karpina-ne-smogli-proyti-protseduru-polucheniya-fan-id
Валерий Карпин
Светлана Журова
11
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