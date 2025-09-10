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10 сентября 2025, 08:40

Осинькин о «Сочи»: «Без решения Ротенберга ничего бы не было. Приятно, что успешные люди обращают внимание на нашу работу»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, состоялся ли разговор с президентом клуба Борисом Ротенбергом.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности переговорного процесса, это наши личные дела с клубом. Скажу так: все прекрасно понимают, что без решения Бориса Романовича ничего бы не было. Приятно, что успешные люди обращают внимание на наше умение работать. Начало сезона у «Сочи» не заладилось — это надо исправить», — сказал Осинькин «СЭ».

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В мае 2025 года Осинькин покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с 2020 года. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено.

Игорь Осинькин.«Команда подавлена. Нужно забыть прошлое, чтобы остаться в РПЛ!» Первое интервью Осинькина в «Сочи»

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ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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