Осинькин о «Сочи»: «Без решения Ротенберга ничего бы не было. Приятно, что успешные люди обращают внимание на нашу работу»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, состоялся ли разговор с президентом клуба Борисом Ротенбергом.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности переговорного процесса, это наши личные дела с клубом. Скажу так: все прекрасно понимают, что без решения Бориса Романовича ничего бы не было. Приятно, что успешные люди обращают внимание на наше умение работать. Начало сезона у «Сочи» не заладилось — это надо исправить», — сказал Осинькин «СЭ».

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В мае 2025 года Осинькин покинул «Крылья Советов», которые возглавлял с 2020 года. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено.