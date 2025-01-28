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Лещук: «После гола в Грозном меня на первой же тренировке поставили на пять минут в нападение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что не сможет повторить свой гол в ворота «Ахмата» (1:1) в матче 17-го тура РПЛ.

— Свой гол в ворота «Ахмата» когда-нибудь сможете повторить хотя бы на тренировке?

— Думаю, нет. Но после гола в Грозном меня на первой же тренировке поставили на пять минут в нападение. И я забил мяч. Видимо, в целом задатки нападающего у меня есть (улыбается).

— Кстати, в эпизоде с тем голом «Ахмату» вы осмысленно направляли мяч в борьбу ближе к воротам? Или просто важно было выиграть борьбу и забросить головой куда получится?

— Больше просто хотелось отправить его в сторону ворот. Чтобы его кто-то мог запинать за ленточку или он напрямую залетел. В итоге залетел напрямую. Когда бежишь на ближнюю штангу при навесе, главное — чиркнуть в сторону ворот с расчетом, что кто-то его там добьет.

— Объясните как вратарь: Гиорги Шелия ошибся или при такой траектории мяча трудно принять правильное решение?

— Думаю, он чуть не рассчитал. И то ли не попал по мячу, то ли его смутила заварушка во вратарской, когда скопилось много людей, и все вели борьбу. Точно не знаю, что конкретно ему помешало. Когда потом смотрел повтор, больше пытался понять, как вообще можно было ударить по такой траектории.

Источник: «Известия»
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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