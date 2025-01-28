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Горшков: «Позиция правого защитника в «Зените» выглядит проблемной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков считает, что сине-бело-голубым необходимо подписать правого защитника.

«У «Зенита» на этой позиции играл Мантуан, но он не защитник, поэтому сложности в обороне возникали. Ведь Волков, который пришел из «Краснодара», получил тяжелую травму. Так что позиция выглядит проблемной, особенно сейчас, когда выбыл из строя Караваев.

Эракович больше в подыгрыше способен действовать, если говорить об атаке. Может играть справа и Горшков, и Дуглас Сантос, но оба — левоногие. Поэтому «железного» кандидата на эту позицию нет, и она, возможно, требует усиления», — цитирует «РБ Спорт» Горшкова.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Горшков (футбол)
Вячеслав Караваев
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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